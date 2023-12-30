ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 21 тыс. человек на запорожском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего неудавшегося контрнаступления потеряли на запорожском направлении более 21 тыс. человек, а также 300 танков и 800 боевых машин пехоты (БМП) и боевых бронированных машин (ББМ). Об этом 30 декабря сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Получил анализ обстановки по результатам так называемого контрнаступа противника от командования наших войск на запорожском направлении. <...> Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска <...> ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс. военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий добавил, что в итоге украинское контрнаступление захлебнулось, а противник понес большие потери и не добился результатов. По словам губернатора, в данный момент российские военные занимают новые позиции и продолжают слаженную боевую работу. В то же время ВСУ отходят и готовят новую линию обороны гораздо севернее границ региона, отметил он.
Ранее, 19 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинские войска потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.
В частности, в ходе начатого 4 июня контрнаступления украинская армия потеряла 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, 50 из которых — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, уточнил тогда Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
До этого в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.