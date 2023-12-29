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В Киеве законопроект о мобилизации назвали способом получить деньги Запада

Депутат рады Дубинский: Киев пошел на новую мобилизацию ради западной помощи
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Фото: Соцсети
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Законопроект о мобилизации создавался как попытка угодить Западу, чтобы получить дополнительную помощь. Такую точку зрения высказал в среду, 27 декабря, в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Абсолютно очевидно, что законопроект про мобилизацию — это не личная инициатива Кабмина. Кабмин в Украине, в принципе, не имеет собственного мнения и делает только то, что говорят в ОП (Офис президента. — Ред.). Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что всё же драконовские нормы писали и/или согласовывались в ОП», — написал он.

По словам Дубинского, законопроект о мобилизации изначально писался с намерением склонить западных союзников к новой финансовой поддержке. Такие меры со стороны киевской администрации должны показать, что страна делает всё возможное для продолжения борьбы и заслуживает помощи.

«Обратите внимание, что проголосована она будет как раз под саммит ЕС и под решение конгресса США. При этом, деньги должны зайти до того, как этот план провалится, потому что выполнить его невозможно», — подчеркнул политик.

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25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

27 декабря руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации на Украине. По словам одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

Днем ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Глава государства заявил, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Мобилизация на Украине происходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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