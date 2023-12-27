Депутатам Верховной рады посоветовали не высказываться о проекте мобилизации

На Украине руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации в стране. Об этом написало издание «Страна.ua» в среду, 27 декабря, со ссылкой на украинских парламентариев.

«Неформальное правило у нас сейчас — мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в «доброго полицейского», — привело издание слова близкого к руководству партии депутата.

Другой парламентарий заметил, что прямого запрета комментировать эту тему нет, однако, по его словам, «есть рекомендация с предупреждением».

«Нет такого, что нам запретили говорить на эту тему, но донесли, что любая коммуникация по этому поводу чревата последствиями», — указал он.

По словам еще одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

«После его публикации страшно на округе появиться. Законопроект не нравится никому. А как здравому человеку может прийти в голову мысль мобилизовать инвалидов?» — отметил он.

Накануне украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

В тот же день, 26 декабря, депутат рады Евгений Шевченко заявил, что внесенный проект закона загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства, направленным против тех, кто не хочет принимать участие в боевых действиях, а пытается сохранить свою жизнь.

Он подчеркнул, что этот закон, представляющий собой форму принуждения и насильственной отправки людей на фронт, может вызвать еще больше агрессии среди населения в адрес киевского режима.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.