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Депутат Верховной рады осудил законопроект о мобилизации на Украине

Депутат рады Шевченко заявил, что закон о мобилизации загоняет украинцев в угол
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Фото: Соцсети
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Новый законопроект о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) загоняет граждан в угол, он нарушает основные права и свободы. Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала украинского политолога Вадима Карасева во вторник, 26 декабря.

«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — высказался он.

По мнению политика, этот закон может стать орудием мести государства, направленным против тех, кто не хочет принимать участие в боевых действиях, а пытается сохранить свою жизнь. Он подчеркнул, что этот закон, представляющий собой форму принуждения и насильственной отправки людей на фронт, может вызвать еще больше агрессии среди населения в адрес киевского режима.

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В этот день украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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