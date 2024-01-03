В Харькове люди в военной форме похитили мужчину с улицы

Люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. Соответствующие кадры 3 января распространились в украинских СМИ и соцсетях.

На видео видно, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, похитили молодого человека прямо с улицы, затолкав его в машину. Похищенный пытался кричать и сопротивляться.

По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.

Ранее, 2 января, сообщалось, что СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали рассылать в Одессе и Одесской области.

31 декабря комендант Киевской области Руслан Олейник в интервью агентству ТСН сказал, что в Киевской области могут начать вручать повестки в ВСУ на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер» в регионе.

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.