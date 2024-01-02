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Призывы вступать в ВСУ начали рассылать в Одесской области

«Страна.ua»: в Одессе рассылают призывы вступать в ВСУ
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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали рассылать в Одессе и Одесской области. Об этом 2 января сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что боевики ВСУ массово отказываются от выполнения поставленных им командованием боевых задач. Так, водители не соглашаются подвозить на передовую подкрепление и питание, это отмечено в пяти подразделениях.

25 декабря бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что насильно отправленные в зону спецоперации военные ВСУ отказываются выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам эксперта, в украинской армии не хватает военнослужащих из-за высоких потерь среди личного состава, однако набрать достаточное количество людей в стране не могут.

24 декабря бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что в стране может начаться гражданская война из-за решения Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию.

Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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