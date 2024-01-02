Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово отказываются от выполнения поставленных им командованием боевых задач. Об этом свидетельствуют радиоперехваты разговоров военных, появившиеся 2 января в распоряжении РИА «Новости».

Так, водители отказываются подвозить на передовую подкрепление и питание. Подобное наблюдается сразу в пяти подразделениях.

«Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на «Ниве» — ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли», — рассказал один из военнослужащих.

После этого группа, которая пошла на задание, понесла большие потери, а следующая решила не испытывать судьбу и отказалась выполнять приказ. Еще одна причина — недопуск к полноценному лечению легкораненых. Их сразу возвращают в строй.

«Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже», — поделился боевик ВСУ.

25 декабря бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что насильно отправленные в зону спецоперации военные ВСУ отказываются выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского.

Специалист объяснил, что в украинской армии не хватает военнослужащих из-за высоких потерь среди личного состава, однако набрать достаточное количество людей в стране не могут.

24 декабря бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что на Украине может начаться гражданская война из-за решения Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Эксперт добавил, что киевский режим планирует и дальше продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможный отказ западных стран в поставках средств и вооружений.

Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.