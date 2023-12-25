Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде разработали законопроект об отмене налога за фудшеринг
Мир
Смета бюджета ОБСЕ на 2024 год не содержит упоминания о ситуации на Украине
Мир
Сенатор Долгов указал на необходимость защиты интересов РФ в Арктике
Мир
Вучич созвал экстренное заседание совета нацбезопасности Сербии ввиду беспорядков
Мир
Полиция в Белграде начала разгонять протестующих у здания администрации
Мир
ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО
Сюжет:

На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации

Экс-советник Кучмы испугался гражданской войны из-за усиления мобилизации Киевом
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине может начаться гражданская война из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Такое заявление 24 декабря сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что влиять на начало гражданской войны в стране будут «все события».

«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал бывший советник Кучмы.

Эксперт продолжил, что киевский режим планирует и дальше продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможный отказ западных стран в поставках средств и вооружений.

Поэтому, по мнению Соскина, на Украине усилили набор мужчин и женщин в ряды украинской армии с целью дальнейшей отправки на фронт. Эксперт предупредил, что, как только станут задерживать украинцев, в стране начнется стихийное сопротивление.

Меняют пол: к чему приведет мобилизация женщин на Украине
Будущих солдат ловят в барах, санаториях и спортзалах

Ранее, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

На следующий день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Кроме того, он объяснил, что на данный момент мобилизацию на Украине «демонизировали»: военная служба воспринимается как наказание. Умеров добавил, что власти готовят «матрицу мобилизации», которая должна быть понятна обществу.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в ответ на это 24 декабря подчеркнул, что добровольцы для вступления в ряды ВСУ закончились, поэтому руководство не понимает, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023