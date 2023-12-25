На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации

На Украине может начаться гражданская война из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Такое заявление 24 декабря сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что влиять на начало гражданской войны в стране будут «все события».

«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал бывший советник Кучмы.

Эксперт продолжил, что киевский режим планирует и дальше продолжать ведение боевых действий, несмотря на возможный отказ западных стран в поставках средств и вооружений.

Поэтому, по мнению Соскина, на Украине усилили набор мужчин и женщин в ряды украинской армии с целью дальнейшей отправки на фронт. Эксперт предупредил, что, как только станут задерживать украинцев, в стране начнется стихийное сопротивление.

Ранее, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

На следующий день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Кроме того, он объяснил, что на данный момент мобилизацию на Украине «демонизировали»: военная служба воспринимается как наказание. Умеров добавил, что власти готовят «матрицу мобилизации», которая должна быть понятна обществу.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в ответ на это 24 декабря подчеркнул, что добровольцы для вступления в ряды ВСУ закончились, поэтому руководство не понимает, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.