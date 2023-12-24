Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден высказался против судебного иммунитета для президентов США
Мир
Между Москвой и Гонконгом восстановили прямое авиасообщение
Происшествия
На Алтае 15 человек обратились в больницу после посещения кафе
Политика
Съезд «Новых людей» выдвинул Даванкова кандидатом на выборах президента РФ
Мир
Вучич исключил сценарий насильственной смены власти в Сербии
Мир
В Словакии задержали пообещавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину
Мир
Глава МИД Индии посетит Россию с визитом в конце декабря
Политика
Политика Богданова выдвинули кандидатом на выборах президента от РПСС
Мир
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ получило повреждение здание школы
Мир
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Мир
Министр обороны Украины назвал сроки полной демобилизации граждан
Армия
ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области
Мир
Журналист Le Figaro заявил о мире США и России независимо от исхода выборов
Спорт
Илья Ковальчук в 40 лет дебютировал за «Спартак» в КХЛ
Сюжет:

Министр обороны Украины назвал сроки полной демобилизации граждан

Глава МО Украины Умеров: полная демобилизация возможна после окончания конфликта
0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны (МО) Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Общественное», опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится <спецоперация> <…> мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — поделился министр.

Кроме того, Умеров объяснил, что на данный момент мобилизацию на Украине «демонизировали»: военная служба воспринимается как наказание. Он объяснил, что власти готовят «матрицу мобилизации», которая должна быть понятна обществу.

«Главный посыл — как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, <…> какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока длится <спецоперация>», — указал он.

По словам Умерова, если власти страны хотят помощь обществу, то они должны сказать, как и кого они хотят пригласить на службу, а также, что будет с человеком после ее завершения. Именно поэтому на Украине сейчас готовят законопроект, сообщил глава минобороны.

Меняют пол: к чему приведет мобилизация женщин на Украине
Будущих солдат ловят в барах, санаториях и спортзалах

Ранее, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023