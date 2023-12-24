Министр обороны Украины назвал сроки полной демобилизации граждан

Министр обороны (МО) Украины Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Общественное», опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится <спецоперация> <…> мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — поделился министр.

Кроме того, Умеров объяснил, что на данный момент мобилизацию на Украине «демонизировали»: военная служба воспринимается как наказание. Он объяснил, что власти готовят «матрицу мобилизации», которая должна быть понятна обществу.

«Главный посыл — как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, <…> какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока длится <спецоперация>», — указал он.

По словам Умерова, если власти страны хотят помощь обществу, то они должны сказать, как и кого они хотят пригласить на службу, а также, что будет с человеком после ее завершения. Именно поэтому на Украине сейчас готовят законопроект, сообщил глава минобороны.

Ранее, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что, если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.