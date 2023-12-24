В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не понимают, как реализовать план по мобилизации еще 500 тыс. человек, поскольку добровольцы закончились. Об этом 24 декабря заявил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Сказать точно, когда это (мобилизация еще 500 тыс. человек. — Ред.) будет и как качественно, сложно, как это осуществить физически, понимания нет», — сказал Марченко.

Он отметил, что у ВСУ возникли проблемы с набором людей в армию, поэтому представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор». Он отметил, что часто такие рейды заканчиваются конфликтами.

Марченко также подчеркнул, что пограничники почти ежедневно задерживают уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу. При этом генерал-майор ВСУ надеется, что ситуацию можно исправить и «донести до мужской половины Украины информацию, что это необходимо». Он указал, что вместо 100 военных, которых потеряли ВСУ, мобилизуют всего 20 человек.

Также украинской армии не хватает боеприпасов, поэтому в 2024 году военным предстоит готовиться к наихудшему сценарию.

Ранее, 23 декабря, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации. Он отметил, что если РФ продолжит «нынешний темп перехода экономики на военные рельсы», она достигнет успеха.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных призвать еще 500 тыс. человек. Точную цифру он не утвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.