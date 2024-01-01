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На Украине рассказали о вручении уклонистам повесток на блокпостах

Комендант Киевской области: повестки уклонистам будут вручать на блокпостах
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Фото: t.me/new_militarycolumnist
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В Киевской области могут начать вручать повестки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер» в регионе. Об этом рассказал комендант Киевской области Руслан Олейник в интервью агентству ТСН в воскресенье, 31 декабря.

«Их [блокпостов] цель — выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — объяснил Олейник.

Такие контрдиверсионные мероприятия, по словам коменданта, продлятся с 28 декабря по 6 января. Они предусматривают досмотр транспорта и личного имущества.

«Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки», — объяснил Олейник.

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25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Затем руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации на Украине. По словам одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих, и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

Тогда же депутат Александр Дубинский высказал мнение, что законопроект о мобилизации создавался как попытка угодить Западу, чтобы получить дополнительную помощь. Такие меры со стороны киевской администрации должны показать, что страна делает всё возможное для продолжения борьбы и заслуживает помощи, добавил он.

При этом 26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Украинский лидер заявлял, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Мобилизация на Украине проходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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