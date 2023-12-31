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Мэрия Белгорода распространила предупреждение о ракетной опасности

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили 31 декабря в мэрии города и призвали жителей оставаться дома.

«РСЧС: Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении администрации Белгорода во «ВКонтакте».

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Ранее в этот день в городе уже объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывал местных жителей спуститься в укрытие.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

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