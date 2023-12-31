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Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Чехия, отказавшись от созванного Россией экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Белгороду, проявила трусость и недальновидность, заявил 30 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ваши трусость и недальновидность замечены. Полагаем, Чешская Республика больше не будет участвовать в заседании СБ ООН по Украине», — написал он на чешском языке в социальной сети X (бывш. Twitter).

Так российский дипломат ответил на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Прага не позволит России вызывать ее представителей куда-либо.

Ранее в этот день Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду. Дмитрий Полянский добавил, что российская сторона потребовала присутствия на нем постпреда Чехии для объяснения поставок Киеву боеприпасов, от которых погибают мирные жители российских городов.

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ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 21 человека, пострадали 110 жителей.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

Также во время заседания Небензя предупредил о жестком ответе за эту террористическую атаку.

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