Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

Чехия, отказавшись от созванного Россией экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Белгороду, проявила трусость и недальновидность, заявил 30 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ваши трусость и недальновидность замечены. Полагаем, Чешская Республика больше не будет участвовать в заседании СБ ООН по Украине», — написал он на чешском языке в социальной сети X (бывш. Twitter).

Так российский дипломат ответил на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что Прага не позволит России вызывать ее представителей куда-либо.

Ранее в этот день Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду. Дмитрий Полянский добавил, что российская сторона потребовала присутствия на нем постпреда Чехии для объяснения поставок Киеву боеприпасов, от которых погибают мирные жители российских городов.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 21 человека, пострадали 110 жителей.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

Также во время заседания Небензя предупредил о жестком ответе за эту террористическую атаку.