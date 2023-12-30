Киевский режим принял решение атаковать мирное население в Белгороде, так как разрешение на это могло исходить только из НАТО — Вашингтона и Лондона. Об этом 30 декабря заявил бывший журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями».

«То, что произошло сегодня, было явным нападением на гражданских лиц. Верно. Был государственный праздник. Детей и семей не было дома. Что касается Украины, то режим в Киеве принял решение атаковать это публичное мероприятие и убить как можно больше мирных жителей. И разрешение на это могло исходить только из Вашингтона, округ Колумбия, и Лондона. Мы должны очень четко заявить об этом, что НАТО, только НАТО могло бы принять решение о проведении этой атаки, этой чудовищной, кошмарной атаки», — сказал Вароли.

Он подчеркнул, что при этом Россия наносит удары исключительно по военным объектам Украины, не атакуя гражданские лица. Вароли указал, что это признает и Североатлантический альянс.

Вароли отметил, что РФ имеет право ответить любой стране, которая помогает киевскому режиму согласно международному праву. Однако российская сторона не делает этого, чтобы конфликт не обрел мировой характер.

«Согласно международному праву, Россия имеет право напасть на любую страну, которая помогает киевскому режиму. Это не мое мнение. Это международное право. И Россия имеет право преследовать любого, кто поддерживает терроризм. Но, как мы знаем, Кремль проводит очень осторожную политику, очень осторожную, потому что Кремль не хочет перерастания этого конфликта в европейскую войну или даже в мировую войну», — заключил Вароли.

Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. Среди жертв есть дети. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее станет предметом разбирательства в Совете Безопасности (СБ) ООН — Россия запросила заседание. Она подчеркнула, что Великобритания в координации с США стоит за ударом ВСУ по Белгороду.

По факту случившегося СК РФ возбудил дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.