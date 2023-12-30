Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Великобритания в координации с США стоит за ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на победу на поле боя», — указала Захарова.
По ее словам, ответственность за обстрел несут и государства ЕС, которые продолжают поставлять вооружения киевскому режиму, а те, в свою очередь, применяют кассетные боеприпасы против мирных жителей.
Захарова также сообщила, что Россия уже запросила заседание СБ ООН по факту обстрела.
Об украинском ударе по центру Белгорода сообщил днем в субботу губернатор области Вячеслав Гладков. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. По данным МЧС РФ, в результате обстрела погибли 14 человек, включая двоих детей. Пострадало более 100 человек.
В Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку неизбирательного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть снарядов была перехвачена, однако несколько из них, а также кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.