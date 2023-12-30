Политолог назвал намеренными удары ВСУ по мирным жителям в России

Украинская сторона продолжает наносить удары исключительно по мирному населению, жалуясь при этом на нехватку вооружения. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов в субботу, 30 декабря.

Он напомнил, что еще осенью власти Украины заявляли, что производят огромное число беспилотников, чтобы атаковать РФ, при этом жалуясь на нехватку боеприпасов, поставляемых западными союзниками.

Кроме того, Светов подчеркнул, что после повреждения десантного корабля в Феодосии во время попытки украинской армии совершить атаку российские войска нанесли мощный удар по военным объектам противника.

«Мы нанесли удары по огромному количеству военных объектов. Это имело настолько серьезный резонанс, что даже президент США Джо Байден счел нужным высказаться по этому поводу», — подчеркнул политолог.

Светов указал, что на Украине гибель мирного населения в России — это повод для ликования, тогда как армия РФ прицельно наносит удары по военным объектам.

Политолог также выразил надежду на то, что российские силы примут ответные меры на атаку по мирным жителям страны со стороны ВСУ.

Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее станет предметом разбирательства в Совете Безопасности (СБ) ООН — Россия запросила заседание.

По факту случившегося СК РФ возбудил дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.