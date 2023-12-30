Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-журналист NYT заявил о поддержке НАТО ударов ВСУ по мирным жителям
Политика
Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде
Политика
В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Происшествия
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
Общество
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Политика
Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Белгороду «зловещим терроризмом»
Мир
Наемник из США заявил о невозможности высунуться из окопа из-за атак ВС РФ
Политика
В Совфеде назвали преступной провокацией обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды
Сюжет:

Политолог назвал намеренными удары ВСУ по мирным жителям в России

Политолог Светов: ВСУ намеренно наносят удары по мирным жителям России
0
Фото: ТАСС/Павел Колядин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская сторона продолжает наносить удары исключительно по мирному населению, жалуясь при этом на нехватку вооружения. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политолог Юрий Светов в субботу, 30 декабря.

Он напомнил, что еще осенью власти Украины заявляли, что производят огромное число беспилотников, чтобы атаковать РФ, при этом жалуясь на нехватку боеприпасов, поставляемых западными союзниками.

Кроме того, Светов подчеркнул, что после повреждения десантного корабля в Феодосии во время попытки украинской армии совершить атаку российские войска нанесли мощный удар по военным объектам противника.

«Мы нанесли удары по огромному количеству военных объектов. Это имело настолько серьезный резонанс, что даже президент США Джо Байден счел нужным высказаться по этому поводу», — подчеркнул политолог.

Светов указал, что на Украине гибель мирного населения в России — это повод для ликования, тогда как армия РФ прицельно наносит удары по военным объектам.

Политолог также выразил надежду на то, что российские силы примут ответные меры на атаку по мирным жителям страны со стороны ВСУ.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 14 человек, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее станет предметом разбирательства в Совете Безопасности (СБ) ООН — Россия запросила заседание.

По факту случившегося СК РФ возбудил дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023