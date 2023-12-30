Более 500 тыс. подписей собрали в РФ в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

В России на данный момент уже собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом 30 декабря сообщила пресс-секретарь избирательного штаба российского лидера Александра Суворова.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тыс. в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», — рассказала она.

По словам Суворовой, в данный момент в центральный штаб доставили первую подписей, которые были собраны в Московской области. Далее, с 5 января, привозить подписи начнут другие регионы страны.

Центральный исполком «Народного фронта» инициировал сбор подписей избирателей за кандидатуру Путина 23 декабря. По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей. При этом на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. из них. Подписи нужно предоставить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ с 27 декабря до 31 января.

Накануне начал работу сайт Путина в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в 2024 году. На портале размещены его биография, информация о доверенных лицах и дневник предвыборной кампании с видео о ее основных моментах. Также там можно ознакомиться с контактами и адресами региональных штабов. Отмечалось, что созданием предвыборного сайта главы государства занимались российские IT-разработчики.

В этот же день Фонд общественного мнения (ФОМ) представил результаты опроса, по результатам которого почти 80% россиян доверяют и хорошо оценивают работу Путина.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента пройдут в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.