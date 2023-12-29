Почти 80% россиян доверяют Путину и положительно оценивают его работу

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных россиян. Об этом говорят результаты социального опроса, опубликованные 29 декабря на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ).

Опрос проводился 22–24 декабря, в нем участвовали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

На вопрос, касающийся качества работы главы государства, 80% участников анкетирования ответили, что он работает на своем посту хорошо.

ФОМ проводит социологические опросы каждую неделю с 1992 года. Результаты анкетирования показывают отношение граждан России к властям разного уровня, восприятие экономической ситуации в стране и мире и многое другое.

В последние недели россияне также отметили снижение цен на молочную продукцию, хлеб, сахар, морепродукты и бензин.

До этого, 21 декабря, сообщалось, что Владимир Путин стал политиком года по мнению 55% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 21% отметил Михаила Мишустина, а 16% — Сергея Лаврова.

Ранее, 15 декабря, ВЦИОМ также поделился результатами опроса граждан России, согласно которым уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%.