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Уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%

Опрос ВЦИОМ: более 79% россиян доверяют Путину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 79% россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы 15 декабря на сайте центра.

Так, о доверии к главе государства заявили 79,3% сограждан. Исследование также показало, что 76% россиян одобряют деятельность Путина.

Деятельность правительства РФ поддерживают 51,5% опрошенных.

На втором месте в рейтинге политиков, вызывающих доверие — Михаил Мишустин (62,3%). Третьим стал Геннадий Зюганов (31,9%).

Первое место по уровню поддержки среди партий заняла «Единая Россия», она набрала 40,9%, за ней следом идут КПРФ — 9,4%, ЛДПР — 9,3%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,6%.

Опрос проводился по телефону с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. россиян в старше 18 лет.

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