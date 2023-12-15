Уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 79% россиян. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы 15 декабря на сайте центра.
Так, о доверии к главе государства заявили 79,3% сограждан. Исследование также показало, что 76% россиян одобряют деятельность Путина.
Деятельность правительства РФ поддерживают 51,5% опрошенных.
На втором месте в рейтинге политиков, вызывающих доверие — Михаил Мишустин (62,3%). Третьим стал Геннадий Зюганов (31,9%).
Первое место по уровню поддержки среди партий заняла «Единая Россия», она набрала 40,9%, за ней следом идут КПРФ — 9,4%, ЛДПР — 9,3%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,6%.
Опрос проводился по телефону с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. россиян в старше 18 лет.
В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин является политическим лидером, пользующимся популярностью в мире. Однако для главы государства главными остаются отношения внутри страны, а не за рубежом.