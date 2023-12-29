Что изменится в жизни россиян с 1 января

Январь традиционно начнется с новогодних праздников, в этом году россияне отдыхают сразу 10 дней — с 30 декабря по 8 января. С первого дня нового года начнет действовать целый ряд изменений в законах, в том числе тех, которые напрямую влияют на доходы граждан. Подробнее о том, насколько проиндексируют МРОТ, пенсии, как изменятся правила выдачи материнского капитала и о других важных нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Увеличение МРОТ

С начала месяца МРОТ повысят на 18,5% , в связи с чем зарплаты вырастут примерно у 4,8 млн человек.

В 2023 году этот показатель вырос на 6,3% и составлял 16 242 рубля, в 2024-м минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля в месяц.

От уровня МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования — все они тоже должны быть повышены.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В наступающем году минимальный размер оплаты труда окажется на 14,2% больше прожиточного минимума, который составит в 2024 году 15 453 рубля.

Повышение размера пенсий

С началом месяца страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Ранее индексация планировалась только в 4,6%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8134 рублей.

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости вырастет на 1631 рубль и составит около 23 тыс. рублей.

Увеличение выплат затронет более 32 млн граждан. Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в грядущем году составят около 234 млрд рублей. Согласно пресс-службе Минтруда, всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Социальные пенсии также будут проиндексированы на 7,5%, но с 1 апреля 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Напоминаем, в 2024 году выйти на пенсию по старости смогут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет. Помимо достижения пенсионного возраста, для этого нужно будет иметь 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного балла.

Закон «О занятости»

В декабре президент РФ Владимир Путин утвердил закон «О занятости населения в РФ» (от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Новая норма постепенно заменит действующий документ (от 19.04.1991 № 1032–1) , который существовал более 30 лет. Большинство положений вступит в силу с 1 января 2024 года. Остальные новшества планируют вводить в три этапа.

Документ в числе прочего определяет основные понятия в сфере содействия занятости населения , например, «граждане, ищущие работу», «безработные граждане», «граждане, находящиеся под риском увольнения».

Также закон устанавливает основания для признания граждан безработными, минимальную и максимальную величину пособия по безработице и условия его ежегодной индексации; систематизирует меры господдержки в сфере занятости населения. В том числе это касается людей с инвалидностью, лиц, завершивших прохождение военной службы, и молодых людей.

В первый месяц 2024 года уточнят обязанности работодателей по информированию службы занятости. Теперь о принятых решениях, изменениях, отменах, событиях и прочих действиях организации будут отчитываться через информресурсы , такие как «Работа в России».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Новый закон также увеличивает срок, в течение которого нужно оповещать о появлении вакантных мест и свободных вакансий, а также об изменениях этих сведений — он составит пять рабочих дней. До вступления в силу нового закона работодателям приходилось укладываться в три рабочих дня.

Получение маткапитала

С 1 января 2024 года должен вступить в силу закон, уточняющий условия получения материнского капитала. С начала месяца пособие будет выплачиваться только тем, кто имел гражданство РФ на момент рождения ребенка и если сам ребенок является гражданином нашей страны по рождению. Изменения не затронут жителей новых регионов, которые будут получать маткапитал вне зависимости от оснований и сроков получения ими гражданства РФ.

Согласно статье 13 закона 138-ФЗ «О гражданстве РФ», ребенок приобретает гражданство РФ по рождению, если на день рождения ребенка хотя бы один из его родителей является гражданином России.

Призыв на военную службу

В августе президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышающий верхний порог призывного возраста. С 1 января 2024 года начнут действовать положения, согласно которым на военную службу будут призывать граждан от 18 до 30 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Изначально планировалось повышать минимальный и максимальный возраст призыва поэтапно, однако в ходе рассмотрения законопроекта было решено на данный момент оставить нижний порог прежним, а увеличить только верхний. Граждане, которым 27 лет исполнилось до конца текущего года, остаются в запасе и не попадут под призыв в 2024-м.

Призыв на срочную военную службу 2023 года заканчивается 31 декабря.

Хранение документов бухучета

С начала 2024 года вступят в силу новые требования к хранению документов бухучета — ранее планировалось, что они начнут действовать в 2022-м, но тогда Минфин перенес срок их вступления в силу на 1 января 2024 года.

Поправки в Федеральный стандарт бухгалтерского учета обяжут компании хранить свои бухгалтерские документы, содержащиеся в них данные и базы данных на территории России . Документ не вносит изменений в сам стандарт, не отменяет и не изменяет требование хранения документов бухучета на территории РФ, позволяя организациям самим принять решение о следовании новому требованию до 1 января.

Оригиналы документов должны храниться в России в бумажном виде с подписью ответственного лица, либо в электронном виде с электронной цифровой подписью ответственного лица , однако их копии могут храниться и за рубежом. Кроме того, стандарт не запрещает хранить базы данных за границей и на расположенных в других странах серверах, но необходимо обеспечить одновременное параллельное сохранение баз и на сервере на территории РФ.

Фото: Getty Images

Изменения в налоговой системе

2024 год ознаменуется обширными поправками в Налоговом кодексе, некоторые из них начинают действовать с 1 января.

С первого дня месяца начнут применяться новые сроки представления уведомления об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ, это коснется юридических лиц и ИП. Кроме этого, принятый закон затрагивает и сроки перечисления налога : суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1-го по 22-е число текущего месяца нужно будет перечислить не позднее 28-го числа месяца, а за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, должен быть уплачен не позднее последнего рабочего дня текущего года.

В числе прочего с 1 января повысят штрафы за нарушения налогового законодательства в сфере трансфертного ценообразования, за неправомерное непредставление в установленный срок уведомления о контролируемых сделках и непредставление документации в отношении международной группы компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также нововведения уточняют особенности налогообложения при ввозе и вывозе товаров с территории РФ и дополняют перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.

Биометрия на «Госуслугах»

С января грядущего года в личном кабинете на «Госуслугах» можно будет полностью контролировать свои биометрические данные. У граждан появится возможность ознакомиться со всеми отказами от сбора и размещения биометрии, а также согласиями на обработку биометрических данных , которые они когда-либо давали частным организациям. Всеми согласиями можно будет управлять онлайн, в том числе — отозвать в любой момент.

Также каждый гражданин сможет написать заявление на отказ от регистрации биометрических данных, после чего их должны удалить из ГИС ЕБС. Сделать это можно через МФЦ.

Долгосрочные сбережения россиян

Наконец, с 1 января в России запустят программу долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 10 июля. Согласно документу, граждане смогут участвовать в программе добровольно. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом на срок от 15 лет.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее сформированных пенсионных накоплений, но средства сможет вносить и работодатель. Накопленное застрахуют на 2,8 млн рублей.