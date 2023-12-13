Деньгам время: почти половина россиян планируют подрабатывать в 2024-м

Почти половина россиян (47%) планируют подрабатывать в новом году, следует из опроса сервиса «Подработка» и Rambler&Co (есть у «Известий»), на рынке рекрутинговых услуг подтвердили тренд. В 2023-м дополнительный доход имел лишь каждый третий. В основном подработку ищут в IT, а также в сферах транспорта и строительства. Гражданам нужно больше денег из-за ускорившейся инфляции и ослабления рубля. Но и компаниям требуется всё больше свободных рук на фоне дефицита кадров: они охотнее нанимают людей под конкретные задачи и дают работать удаленно. Сколько граждане хотят получать на подработках и возможно ли это — в материале «Известий».

Подработка в 2024 году

Почти половина россиян (47%) намерены подрабатывать в следующем году, следует из опроса сервиса «Подработка» и Rambler&Co. В 2023-м дополнительную занятость имели лишь 35%, отмечается там. В основном граждане хотят получать дополнительные деньги в сферах IT, строительства, транспорта или производства, отмечается в исследовании.

Тенденцию видят и в других рекрутинговых компаниях. Растет спрос на услуги фрилансеров не только в столицах, но и в регионах, отметил управляющий директор платформ «Авито Работа» и «Авито Услуги» Артем Кумпель.

В пресс-службе «Профи» также сообщили, что в 2023 году подскочил интерес работодателей к специалистам, которые могут выполнять задачи сдельно без оформления в штат. Наибольший рост — в сфере SMM (+65%).

Почти половина граждан (45%) не хотели бы оформлять подработку официально, сказано в исследовании. Еще 17% готовы встать на учет как самозанятые. Но есть и более экзотические планы: по 8% граждан собираются зарегистрировать свое ИП и ООО (остальные выбрали другие формы легализации).

Справка «Известий» Официально оформить подработку в России можно несколькими способами: — по трудовому договору с указанием совместительства. При этом оно может быть как внешнее (у другого работодателя), так и внутреннее (по основному месту работы). Ставка налога — 13%; — по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Он не предполагает отпуск, больничный и другие соцгарантии. Ставка налога — 13% (или 6% при самозанятости); — самозанятость, при которой человек сам отчитывается о доходах (ставка 6%), или ИП (от 6до 15 %).

Хотя многие граждане готовы работать без документов, и для работников, и для компаний лучше официальное оформление, отметил директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков. В ином случае, как минимум, есть штрафы: от 5 тыс. до 100 тыс. рублей для компаний и 3–5 тыс. рублей для граждан. В целом официальное оформление позволяет защитить не только интересы исполнителя, чтобы ему точно заплатили за работу, но и заказчика — чтобы задание точно было выполнено.

«Известия» направили запрос в Минтруд.

Сколько россияне хотят получать на подработке

Россияне назвали довольно амбициозные цифры по доходам на подработке. Четверть граждан (24%) хотели бы получать более 100 тыс. рублей в месяц, еще столько же — от 32 тыс. до 50 тыс. рублей. Почти четверть (23%) собираются дополнительно зарабатывать от 11 тыс. до 30 тыс. Остальные допускают и более низкие зарплаты.

Чтобы получать от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, исполнители могут работать в таких сферах, как торговля, услуги, доставка, маркетинг, продажи, отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский.

Для достижения дохода более 100 тыс. рублей, скорее всего, потребуются специализированные навыки или соответствующий опыт в высокооплачиваемых сферах, таких как IT, финансы, юриспруденция, отметил он. Также для россиян может быть актуальна подработка в рабочих профессиях (например, токарь, фрезеровщик, сварщик), подытожил эксперт.

Что касается самозанятых, то для них получение дохода возможно прежде всего в сфере услуг, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Впрочем, желаемый заработок не всегда отражает реальные цифры, которые могут предложить работодатели. При поиске дополнительных доходов людям важно найти баланс между финансовыми ожиданиями и возможностями, чтобы максимально эффективно использовать преимущества современной экономики и технологий, отметила эксперт по корпоративным финансам Ася Алексеенко.

Почему всё больше россиян хотят подрабатывать

Рост числа россиян, планирующих подрабатывать в 2024 году, связан со сложной экономической ситуацией, повышением цен, ослаблением национальной валюты, полагает Николай Переславский из ГК CMS’. К концу ноября годовая инфляция в России ускорилась до 7,5%. По сентябрьскому прогнозу Минэка, в следующем году рост цен будет на уровне 4,5%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.

Популярность подработки объясняется и дефицитом кадров в целом ряде отраслей, согласна Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Уже сейчас безработица находится на рекордно низком уровне в 2,9%. Компании в условиях нехватки персонала всё охотнее нанимают людей под конкретные задачи. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что «нехватка свободных рук» — один из основных тормозов российской экономики.

Также бум связан с развитием интернета. Теперь всё больше людей могут решать задачи удаленно и заниматься подработкой, не покидая своих домов, отметила Ася Алексеенко.

— Онлайн-платформы и сервисы открывают возможности для фриланса и онлайн-консалтинга. Этот тренд положительно влияет на возможности самозанятости и предоставляет дополнительные источники дохода, — сказала она.

Изменения в технологическом ландшафте также дают новые возможности для подработки, уверена эксперт. Например, благодаря развитию блокчейн-технологий и искусственного интеллекта, люди могут заниматься разработкой программного обеспечения, криптовалютами, предоставляя свои услуги на мировом рынке, сказала Ася Алексеенко.

При этом недостатком для компаний может быть временность трудовых отношений и необходимость постоянного поиска и обучения новых сотрудников, резюмировал Николай Переславский.