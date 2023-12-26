«В систему переданы данные десятков миллионов россиян»

В единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса россиян . При этом каждый день в базе самостоятельно регистрируется несколько тысяч граждан. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, в этом году тестируется оплата взглядом в магазинах, а также на маркетплейсе Wildberries и в сервисах «Яндекса» . В следующем году число проектов будет расширяться: планируется запустить проход по взгляду в казанском метро, а также пропилотировать посадку в поезда дальнего следования без паспорта . Какие новые биометрические образцы могут включить в ЕБС и как система справляется с хакерскими атаками — в интервью Владислава Поволоцкого «Известиям».

«Даже заявление на развод можно подписать через «Госключ» с помощью биометрии»

— Закону, который регулирует работу с биометрическими персональными данными, исполняется год. Какие сервисы удалось за это время запустить?

— В 2023-м мы существенно расширили перечень услуг и, что важно, вышли за пределы финрынка. Например, стало доступно оформление карты болельщика без посещения МФЦ . В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» ее можно получить буквально за пять минут.

Запущен сервис по выпуску бесплатной усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Ее можно получить в мобильном приложении «Госключ» с помощью подтвержденной биометрии. Благодаря этому можно не выходя из дома совершать десятки юридически значимых действий — от распределения пенсионных накоплений до запрета на регистрационные операции с недвижимостью. Из необычных примеров — даже заявление на развод можно подписать через «Госключ» по биометрии .

Некоторые сервисы мы существенно обновили, например выдачу электронной сим-карты. Теперь ее также можно оформить полностью дистанционно .

Основное — мы запустили в этом году мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», где можно самостоятельно зарегистрировать свои данные. Изначально был доступен только один способ саморегистрации — с загранпаспортом нового поколения. В конце октября мы добавили упрощенную биометрию, для сдачи которой достаточно сделать селфи. По ней будут доступны низкорисковые операции: оплата недорогих товаров, проезд в метро, проход в офис.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Справка «Известий» Центр биометрических технологий (ЦБТ) — оператор единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года. Ее учредители — ПАО «Ростелеком», Минцифры и ЦБ РФ. Компания обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят 29 декабря 2022-го.

— Какие сервисы с использованием ЕБС сейчас наиболее востребованы?

— Сегодня стабильно высоким спросом пользуются банковские услуги с использованием биометрии . Видим десятки тысяч регистраций в сервисе мобильной подписи УКЭП. При этом сервисы с наибольшим потенциалом — оплата по взгляду, проезд в транспорте — только ожидают своего запуска .

Мы также работаем с запросом рынка, с их видением «охватных» сервисов. Это прежде всего подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров 18+, например алкоголя и табака . Здесь важно исключить человеческий фактор при проверке документов и «отвязать» сотрудников от касс самообслуживания.

— Как с технической точки зрения это будет осуществляться?

— Подтверждение личности одновременно через ЕБС и ЕСИА по закону приравнивается к предъявлению оригинала паспорта . Рассмотрим на примере открытия счета в банке: верифицированные персональные данные кредитная организация берет из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, система учета пользователей «Госуслуг». — «Известия»), а с помощью ЕБС банк устанавливает, что счет открывает именно тот человек, которому принадлежат данные из «Госуслуг». С проверкой возраста при оплате товаров в магазинах может применяться такой же механизм.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Как продвигается проект биоэквайринга — оплаты в магазинах по биометрии? Когда сервис масштабируют по всей России?

— Совместно с НСПК и Банком России продолжаем закрытое тестирование сервиса на ограниченной группе пользователей. На следующий год планируем запуск пилотного проекта и выход на целевое решение.

Важное направление развития сервиса — торговля на онлайн-маркетплейсах. Уже протестировали оплату по взгляду в Wildberries и сервисах «Яндекса» . Работаем с коллегами над тем, чтобы она как можно скорее стала доступна пользователям. Наше решение не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок — например, когда дети из аккаунта своих родителей приобретали товары на сотни тысяч рублей. Биоэквайринг позволит полностью исключить такой сценарий. С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение.

«Процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80%»

— Банки уже несколько лет активно собирали биометрию граждан. Этой осенью кредитные организации по требованию закона начали передавать данные в ЕБС. Как проходит процесс?

— Сейчас под защиту государства переданы данные десятков миллионов россиян . Сам процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80% . Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших свое согласие.

Вся «импортированная» биометрия имеет ограниченный срок действия — два года. После этого данные автоматически будут удалены из ЕБС . Сейчас обсуждаем, как без дополнительных очных визитов дать пользователям возможность дистанционно продлевать срок действия данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Часто ли люди отказывались от того, чтобы передавать свою биометрию из банков?

— По закону импорт данных в ЕБС запрещено проводить без уведомления гражданина, а от передачи сведений можно отказаться. Банки информировали пользователей о процедуре импорта за 30 дней до ее начала. Отказы действительно были. Но всего около процента от общей массы. Какие-то образцы не «переехали», потому что не соответствовали качеству . Большая часть данных, 80–85%, успешно передана в базу.

С конца октября россияне стали намного активнее регистрироваться в ЕБС . В день в систему поступает несколько тысяч образцов. Чаще всего сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности — упрощенная, которую можно сдать в приложении.

«Хакерские атаки на ЕБС не коснулись ни одного биометрического образца»

— В августе в соцсетях и мессенджерах пользователей активно призывали пойти в МФЦ и отозвать биометрию. Как этот ажиотаж повлиял на работу ЦБТ?

— Норма о том, что гражданин может оформить отказ в МФЦ, вступила в силу с 1 июня этого года. Сам фейк начал циркулировать позже . Людям говорили: если вы не напишете отзыв до 1 сентября, другой возможности отказаться от передачи биометрии в ЕБС якобы уже не будет — это, конечно, абсурд. Основной наплыв «отказников» мы зафиксировали в конце августа, но уже 1 сентября он схлынул.

Позже выяснилось, что отказы писали граждане, которые никогда не регистрировали биометрию, а реальные пользователи оказались нечувствительны к фейкам. У нас есть предположение, что вся ситуация могла быть информационным вбросом. Тем не менее последствия удалось быстро преодолеть. Более того, мы фиксировали «отказы от отказов» . К нам неоднократно обращались за разъяснениями, как правильно отозвать поданное в МФЦ заявление. Мы, конечно, помогали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сталкивались ли вы с хакерскими атаками в 2023 году?

— Хакерские атаки на ЕБС носили точечный характер и не коснулись ни одного биометрического образца . Мы смогли успешно их отразить. Сама атака на ЕБС — сомнительное мероприятие. Никакие данные пользователей, кроме биометрии, у нас не хранятся, а фото пользователей и записи голоса надежно зашифрованы.

— Что было сделано в этом году для усиления безопасности ЕБС?

— К ЕБС предъявляются самые жесткие требования информационной безопасности — мы очень много внимания уделяем этому вопросу. Только в этом году вышло четыре нормативных акта, описывающих модели угроз и атаки. Ведется постоянный поиск уязвимостей, в том числе «белыми хакерами». Плюс очень важна история, связанная с ответственностью за неправомерное использование биометрических данных . Закон, предусматривающий значительное повышение штрафов за такие нарушения (до 1 млн рублей), 12 декабря подписал президент России.

«В первой половине 2024-го планируем запуск прохода по биометрии в казанском метро»

— Что с 1 января изменится для россиян в плане использования биометрии?

— В первую очередь мы хотим дать нашим гражданам единый инструмент по управлению своей биометрией. Вы уже сейчас можете в любой момент удалить свои данные, посмотреть, сколько они действуют, где вы их сдавали.

На каждый сервис по биометрии дается согласие для той или иной организации. С начала года в личном кабинете «Госуслуг» в разделе «Согласия и доверенности» вы сможете увидеть, кому и когда предоставляли свое согласие, а также отозвать его. По факту это означает 100-процентный контроль над своими биометрическими данными.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В 2024 году ЦБТ планирует начать внедрять проход по биометрии в метрополитенах шести городов. Когда ждать запуска сервисов?

— В первой половине 2024-го планируем запуск прохода по биометрии в казанском метро. Во втором полугодии нацелимся на Екатеринбург, Нижний Новгород и Самару . Также у нас в планах Санкт-Петербург и Новосибирск, но они будут чуть позже.

— Какие совместные проекты планируются с РЖД?

— С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на «Сапсан» вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии .

На следующий год у нас запланирован эксперимент по этому проекту с коллегами из ряда ведомств и РЖД — пока в закрытом формате. Он должен пройти в первом полугодии. По его результатам будем выстраивать сценарий массового применения.

Пилотный проект пока планируем на второе полугодие, а масштабирование сервиса — на 2025-й. В первую очередь смотрим на скоростные поезда дальнего следования на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Точный тип состава пока преждевременно называть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы стремимся к тому, чтобы наши пользователи как можно меньше зависели от бумажек»

— Какие еще проекты вы будете прорабатывать в следующем году?

— Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии. С НСПК мы также планируем создать сервис по доступу в бизнес-залы аэропортов . Намерены запустить его в первом полугодии 2024-го.

Конечно, мы смотрим на историю, связанную с системами контроля управления и доступа. Проход в офис без пропуска — это очень удобно, такие технологии сейчас используются повсеместно.

Еще 13 января на выставке «Россия» мы участвуем в первой свадьбе с использованием биометрической идентификации. Это будет, так сказать, пробный шар . Но о том, чтобы формировать полноценный сервис, речи пока не идет.

— Можно ли в будущем будет пожениться вообще без паспорта?

— На мой взгляд, это было бы отличным решением. В целом мы стремимся к тому, чтобы наши пользователи как можно меньше зависели от бумажек .

— На каких направлениях работы ЦБТ планирует сконцентрировать максимум сил в 2024 году?

— Параллельно с запуском новых сервисов будем совершенствовать инструменты регистрации. В то же время будем формировать суперсервисы, которые объединяют в себе сразу несколько услуг, — например, «Старт бизнеса онлайн», который мы делаем по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. Подача документов на регистрацию, получение подписи гендиректора и открытие счета юрлица — все три этапа можно будет пройти дистанционно , а открыть свое дело получится в рекордно короткие сроки.

Также будем работать над популяризацией биометрии и формировать у клиентов привычку к нашим сервисам.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Над какими социальными проектами работает ЦБТ?

— Приведу только один пример. Нередки случаи, когда пожилые люди выходят из дома и просто забывают обратную дорогу. В таких ситуациях, как нам сообщали волонтеры, они чаще всего приходят в магазины. Наша цель — сделать сервис, который поможет им максимально оперативно связываться с родственниками , и наладить здесь взаимодействие с крупными торговыми сетями.

Это будет своего рода «экстренный контакт» — после считывания биометрии система будет автоматически звонить на номер родственника. При этом сервис будет полностью деперсонализирован. То есть волонтер или сотрудник магазина, который помогает пожилому человеку, не будут получать никаких сведений о личности потерявшегося или о его родственниках. Звонок также будет проводиться с заменой номера, как это сейчас делается в курьерских сервисах. Сам сервис будет действовать только с согласия гражданина.

«Опыт пандемии показывает, что лучше всего обращаться к бесконтактным способам»

— Какие новые модальности могут войти в ЕБС?

— Мы изучаем несколько вариантов, например отпечатки пальцев и сетчатку глаза. В то же время опыт пандемии показывает, что лучше всего обращаться к бесконтактным способам. Это прежде всего история, связанная с рисунком вен на ладони — датчики умеют считывать его на расстоянии 5–10 см. Что мы однозначно не будем использовать — это геномные данные . Еще до момента принятия закона эта история была принципиально исключена.

Решение по утверждению новых модальностей будет принимать правительство в конце следующего года.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Где могли бы применяться новые модальности?

— Это, конечно, системы контроля доступа на объектах, где соблюдается строгий режим безопасности. То есть всё, что касается прохода в помещения без каких-либо карточек и пропусков, а также системы учета рабочего времени. Также рассматриваем их применение для идентификации в ходе дистанционных медицинских осмотров , которые регулярно проходят водители общественного транспорта.