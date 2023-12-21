Россияне назвали Путина политиком года

Каждый второй житель России считает политиком года президента страны Владимира Путина. В тройке лидеров — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД России Сергей Лавров. Соответствующие результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были 21 декабря представлены на пресс-конференции.

Политиком года Путина назвали 55% респондентов. Еще 21% отметил Мишустина, а 16% — Лаврова.

Кроме того, россияне признали писателем года Захара Прилепина (5%), а рейтинг спортсменов возглавили фигуристы — олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%) и олимпийская чемпионка командного турнира в Пекине фигуристка Камила Валиева (5%).

Опрос проводился по телефону с 8 по 16 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что Путину доверяют 79,3% граждан РФ, а уровень одобрения его деятельности составляет 76%. Деятельность правительства РФ поддержал 51,5% опрошенных.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин является политическим лидером, пользующимся популярностью в мире. Однако для главы государства главными остаются отношения внутри страны, а не за рубежом.