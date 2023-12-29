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Предвыборный сайт Путина начал работу

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Сайт президента России Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в 2024 году начал работу. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата.

На сайте размещены его биография, информация о доверенных лицах и дневник предвыборной кампании с видео о ее основных моментах. Также там можно ознакомиться с контактами и адресами региональных штабов.

Помимо этого, на сайте есть раздел, посвященный важным достижениям России с 2018 года.

Разработкой предвыборного сайта Владимира Путина занимались российские IT-разработчики.

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Ранее в этот день Фонд общественного мнения (ФОМ) представил результаты опроса, по результатам которого почти 80% россиян доверяют и хорошо оценивают работу Путина.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента пройдут в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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