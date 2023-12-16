Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально образована

Группа избирателей в поддержку самовыдвижения президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства в 2024 году официально образована. Об этом 16 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала «Зарядье», где проходит собрание группы.

Так, в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

Теперь группе предстоит официально принять решение о поддержке самовыдвижения Путина.

Также на собрании были выбраны уполномоченные группы. Ими стали ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева.

Необходимо приложить протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов. Сделать это необходимо до 27 декабря. У Центризбиркома будет пять дней на рассмотрение ходатайства. После положительного решения комиссии кандидат сможет открыть счет для финансирования своей кампании и приступить к сбору подписей.

Ранее в этот день секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа собралась, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем. Он также отметил, что съезд ЕР единогласно поддержит его выдвижение на пост главы государства.

До этого, 9 декабря, в штабе Народного фронта в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.