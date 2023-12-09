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Инициативная группа по выдвижению Путина собралась в штабе ОНФ

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году состоялось в штабе Народного фронта в Москве. Как сообщает 9 декабря корреспондент «Известий», в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

Для осуществления работы организации намерены задействовать всю имеющуюся у них инфраструктуру и ресурсы. На собрании было обозначено, в частности, какой будет структура группы и какие задачи ей предстоит выполнять.

«Наша задача — пригласить каждого к сотрудничеству, чтобы каждый гражданин России сделал выбор и поддержал нашего кандидата, который через короткий промежуток времени и подписи соберет, и пройдет все формальности, и уже вступит в основную часть кампании», — сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин.

Участниками заседания стали секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, председатель Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, ректор МГЮА Виктор Блажеев, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, главврач МГКБ №52 Марьяна Лысенко, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Владимир Машков, гимнаст Никита Нагорный, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога, певица Полина Гагарина и другие.

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Также Машков по окончании заседания уточнил, что собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдет 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье».

В свою очередь, секретарь генсовета «Единой Россия» сообщил, что партия совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера на предстоящих президентских выборах.

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так Путин ответил на просьбу Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Центральной избирательной комиссией (ЦИК) утверждено трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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