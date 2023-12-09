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Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»

Машков: собрание избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы пройдет 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье». Об этом сообщил в субботу, 9 декабря, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Он уточнил, что в продолжение своей инициативы провести собрание в «Зарядье» связался с директором зала Иваном Рудиным.

«Он сказал, что поддержит нашу инициативу, и я надеюсь, что наше собрание пройдет в субботу, 16 декабря, в «Зарядье». Собрание группы избирателей», — указал Машков по итогам установочного заседания инициативной группы по выдвижению Путина на выборы.

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В свою очередь, секретарь генсовета «Единой Россия» Андрей Турчак сообщил, что партия совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера на предстоящих президентских выборах.

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так Путин ответил на просьбу председателя Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Центральной избирательной комиссией (ЦИК) утверждено трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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