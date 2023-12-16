Турчак заявил о поддержке съездом ЕР выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ

Съезд «Единой России» (ЕР) единогласно поддержит выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты РФ, заявил 16 декабря секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«У нас завтра состоится съезд «Единой России». Съезд единогласно поддержит выдвижение Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на пост президента РФ в следующем году», — сказал он журналистам в концертном зале «Зарядье», где проходит собрание группы избирателей по выдвижению Путина.

Турчак отметил, что инициативная группа собралась, чтобы объявить о выдвижении Путина самовыдвиженцем.

По его словам, предвыборный штаб Путина в качестве кандидата на выборы главы государства сформируют после завершения всех процедур его самовыдвижения.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Днем позже, 9 декабря, в штабе Народного фронта в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».