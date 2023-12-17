Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

XXI съезд партии «Единая Россия» (ЕР) 17 декабря единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ 2024 года.

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — заявил председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вопрос был принят съездом единогласно.

Медведев также отметил, что победа Путина на выборах позволит России окончательно побороть силы, угрожающие ее безопасности и суверенитету. Кроме того, председатель ЕР также подчеркнул, что задача каждого члена ЕР обеспечить легитимность и неоспоримость грядущих выборов.

«Победа президента, победа Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Это дело каждого члена партии «Единая Россия», — заявил Медведев.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Днем ранее собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента РФ в 2024 году.

9 декабря в штабе «Народного фронта» в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены «Народного фронта» и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.