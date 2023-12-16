Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах президента РФ

Собрание группы избирателей 16 декабря поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году.

«Единогласно! Ура!» — объявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

После голосования он сообщил, что принято единогласное решение о выдвижении.

Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина была официально образована 16 декабря. Так, зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

В этот же день «Известиям» стал известен список участников «Команды Путина». В него вошли Артем Жога, Полина Гагарина, Лариса Долина, Никита Михалков, Татьяна Навка и другие знаменитые артисты, спортсмены и политики.

9 декабря в штабе Народного фронта в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.