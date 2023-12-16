Стал известен список участников «команды Путина»

«Известиям» в субботу, 16 декабря, стал известен список участников «команды Владимира Путина» на выборах президента России.

В список вошли Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, Стас Михайлов, Никита Михалков, Татьяна Навка, Евгений Плющенко, Леонид Бокерия, Захар Прилепин и десятки других знаменитых артистов, спортсменов и политиков.

Днем состоится собрание группы избирателей, по итогам которого будет составлен протокол. Его отправят в Центризбирком РФ для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

Днем позже, 9 декабря, в штабе Народного фронта в Москве прошло первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. Отмечалось, что в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».