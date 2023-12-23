Реклама
Прямой эфир
Мир
России позволят покупать за рубли итальянские несанкционные товары
Мир
В Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц
Мир
AP узнало о наказании Байдена отправкой Техасом 120 мигрантов в Чикаго
Мир
В правительстве Польши решили продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Происшествия
Четыре человека погибли и 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Ростовом
Экономика
Правительство РФ обнулило на 2024 год пошлины на ввоз замороженного мяса кур
Общество
Ленинградской АЭС исполнилось 50 лет
Наука и техника
Специалисты «Роскосмоса» скорректировали орбиту МКС к старту «Союза МС-25»
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Происшествия
Посетителей эвакуировали из ТЦ на севере Москвы из-за пожара
Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Армия
Экипажи ЧФ провели учения по отражению атаки БПЛА на Севастополь
Мир
ISW сообщил о поставке Украине первой партии F-16 до конца года
Мир
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Сюжет:

«Народный фронт» начал сбор подписей в поддержку Путина

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный исполком «Народного фронта» инициировал сбор подписей избирателей за кандидата в президенты России Владимира Путина. С процедурой ознакомился в субботу, 23 декабря, корреспондент «Известий».

«Для того, чтобы мы могли заверить подпись, нам достаточно, чтобы человек пришел с удостоверяющим [личность] документом — это паспорт РФ», — проинформировала волонтер «Народного фронта» Евгения, добавив, что избирателю также нужно заполнить подписной лист.

Врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко в беседе с журналистами заявил, что ему, как врачу, непонятна ситуация, когда идет сложная операция и команда врачей, которая проводит операцию, уходит. По аналогии та команда, которая сейчас в правительстве, «должна завершить операцию».

19 декабря руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что работа по сбору подписей в поддержку Путина будет организована в каждом региональном отделении общественного движения.

Сбор подписей начался также и в других регионах РФ. Накануне региональные избирательные штабы открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Новосибирске, Владивостоке, а также в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей. При этом на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей. Их нужно предоставить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ с 27 декабря до 31 января.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023