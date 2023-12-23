«Народный фронт» начал сбор подписей в поддержку Путина

Центральный исполком «Народного фронта» инициировал сбор подписей избирателей за кандидата в президенты России Владимира Путина. С процедурой ознакомился в субботу, 23 декабря, корреспондент «Известий».

«Для того, чтобы мы могли заверить подпись, нам достаточно, чтобы человек пришел с удостоверяющим [личность] документом — это паспорт РФ», — проинформировала волонтер «Народного фронта» Евгения, добавив, что избирателю также нужно заполнить подписной лист.

Врач анестезиолог-реаниматолог Денис Проценко в беседе с журналистами заявил, что ему, как врачу, непонятна ситуация, когда идет сложная операция и команда врачей, которая проводит операцию, уходит. По аналогии та команда, которая сейчас в правительстве, «должна завершить операцию».

19 декабря руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что работа по сбору подписей в поддержку Путина будет организована в каждом региональном отделении общественного движения.

Сбор подписей начался также и в других регионах РФ. Накануне региональные избирательные штабы открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Новосибирске, Владивостоке, а также в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

По закону самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей. При этом на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей. Их нужно предоставить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ с 27 декабря до 31 января.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.