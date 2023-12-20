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ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку Путина на выборах

Памфилова: ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку кандидатуры Путина на выборах
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом 20 декабря заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Также зарегистрированы представители группы.

Соответствующее постановление принято членами ЦИК в ходе заседания комиссии.

Ранее, 18 декабря, российский президент подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

Днем ранее в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Трехдневное голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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