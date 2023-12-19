Глава исполкома ОНФ анонсировал сбор подписей в поддержку Путина на выборах

Работа по сбору подписей в поддержку кандидатуры действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства будет организована в каждом региональном отделении «Народного фронта». Об этом 19 декабря на заседании центрального штаба президентского движения сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Скоро стартует сбор подписей в поддержку нашего президента. Мы приняли решение, что собирать подписи мы будем в наших региональных отделениях», — сказал он.

При этом сам «Народный фронт» «со дня на день» начнет сбор подписей в поддержку кандидатуры действующего президента.

Накануне Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. Как уточнялось, в комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Согласно закону о выборах президента России, для того чтобы участвовать в них в качестве самовыдвиженца, кандидату необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы в поддержку Путина прошло 16 декабря, его участники единогласно поддержали действующего главу государства.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.