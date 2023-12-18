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Путин приехал в ЦИК для подачи документов для участия в выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин приехал в ЦИК России. Об этом 18 декабря сообщают журналисты кремлевского пула.

Также появились кадры, на которых Путин посещает ЦИК.

Ранее, 17 декабря, XXI съезд партии «Единая Россия» (ЕР) единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России в 2024 году. Председатель ЕР, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможная победа Путина на выборах позволит России окончательно побороть силы, угрожающие ее безопасности и суверенитету.

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До этого, 16 декабря, собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента РФ в 2024 году.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Тогда же Центризбирком утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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