В регионах начали работу избирательные штабы Путина

В российских регионах начинают работать избирательные штабы президента РФ Владимира Путина.

Региональные избирательные штабы открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Новосибирске, Владивостоке, а также в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

«Сегодня мы собрали волонтеров, которые будут собирать подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Мы рассказываем о том, кто может принять участие в сборе подписей, как этот сбор происходит, какие документы нужно запрашивать у граждан, какие есть особенности, как заполняются подписные листы», — рассказала руководитель исполкома «Народного фронта» в Омской области Сюзанна Егиян.

Сопредседателем избирательного штаба Путина в ЛНР стал солист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков. Он рассказал, что будет добросовестно» выполнять свою работу на этом посту.

«Я вижу реальные дела, я вижу, как развивается моя республика, что мы идем к победе. У меня есть уверенность в завтрашнем дне и у всех жителей, потому что мы чувствуем себя одной семьей. Мы не чувствуем себя чужими в нашей же стране», — сказал он.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.