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В США сообщили о направлении солдат в Косово в рамках миссии НАТО

Newsweek: США направят более 30 гвардейцев в Косово в рамках миссии НАТО
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Фото: Global Look Press/IMAGO/SVEN SIMO/Frank Hoermann
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Власти США направят в Косово более 30 солдат из Национальной гвардии штата Айова в рамках миссии НАТО. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил журнал Newsweek.

«33 гвардейца штата Айова, входящие в состав отряда 1, роты С (медицинская эвакуация), 2-211-го авиационного батальона общей поддержки, отправятся 29 декабря в девятимесячный тур», — говорится в статье.

Отмечается, что основная цель миссии состоит в проведении медицинской эвакуации с воздуха, дозаправке и техническому обслуживанию для США, Сил безопасности Косово (КСБ) и коалиции, которая сложилась между обоими образованиями более чем за десятилетие.

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Ранее, 24 декабря президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия не допустит признания независимости Косово и его членства в ООН. По его словам, страна не возьмет на себя такое обязательство ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

20 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможности увеличения своего присутствия в Косово и в целом на Западных Балканах.

До этого, 21 октября, в Белграде встретились спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. По итогам встречи Вучич заявил, что диалог по вопросу Косово и Метохии, а также независимой политики Белграда был тяжелым.

Ранее, 6 октября, в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

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