Украинские боевики не смогли выполнить поставленные задачи во время летнего контрнастпуления и понесли большие потери. Об этом 20 декабря заявил президент Чехии Петр Павел в интервью французской газете Le Monde.

«Контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Оно было прекращено из-за наступления зимы и потому, что соотношение сил между Россией и Украиной фактически зашло в тупик. На линии фронта больше нет существенных подвижек, есть большие потери в людях и технике, но прогресс незначителен», — сообщил чешский лидер.

По его словам, провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с нехваткой необходимой техники, которую, как планировалось, Киев должен был получить во время подготовки к контрнаступлению. Павел также заявил, что страны — спонсоры киевского режима виновны в чрезмерной сдержанности в поставке вооружений и оборудования, отметив, что они не хотели делиться с Украиной последними образцами современной техники.

Чешский лидер отметил, что некоторые поставки были направлены с опозданием и уже после начала наступления, вследствие чего «соотношение сил не позволяло добиться быстрого успеха».

«Возможно, украинцам следовало бы сосредоточиться на укреплении оборонительных рубежей, а не продолжать наступательные операции. Это позволит им сохранить силы в ожидании возобновления этих операций весной», — резюмировал Петр Павел.

Ранее, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

До этого, 19 декабря, британская газета The Independent сообщила, что военные украинской армии выражают всё большее недовольство из-за перехода от наступательных действий к обороне. В публикации отмечалось, что рядовые солдаты ВСУ всё чаще беспокоятся по поводу ошибочных решений бюрократического аппарата, от которого они зависят в вопросах снабжения.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.