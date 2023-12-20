Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи в бою, для них наступила неутешительная и однозначная ситуация. Об этом в среду, 20 декабря, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как вы знаете, украинские неонацисты терпят неудачи в бою, на том самом поле боя, куда их отправили их западные кураторы, вместо того чтобы усадить за стол переговоров или по крайней мере дать им возможность оттуда не выходить», — сообщила Захарова.

Она напомнила, что выходу Киева из переговоров способствовала позиция Лондона, Вашингтона и Брюсселя, заявлявших о необходимости на поле боя определить победителя в конфликте.

«Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная», — добавила представитель МИДа.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.