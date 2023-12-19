«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»

Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой, тогда как украинская сторона несет большие потер и, несмотря на поддержку Запада. Об этом Владимир Путин заявил 19 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны . Всего с начала СВО Киев потерял более 383 тыс. человек . Россия же, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в 2024-м году готовится продолжить спецоперацию до полного выполнения ее задач. Наша техника показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. При этом все же остались моменты, над которыми надо работать : требуется перестройка системы связи, применение современных технологий разведки и наращивание выпуска БПЛА.

Сколько денег Киев получил от внешних спонсоров

Владимир Путин 19 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, где подробно обсуждалась специальная военная операция. Российские войска владеют инициативой в зоне СВО и делают то, что считают нужным , заявил президент. Несмотря на то, что противник несет большие потери, Запад активно снабжает киевский режим развединформацией и передает им современные системы вооружения. Всего с начала спецоперации 54 страны заявили о военных поставках Киеву, но реально вооружение поступает из 15 государств , подчеркнул Сергей Шойгу. По данным Минобороны, Киеву было поставлено свыше 5 тыс. танков, 28 самолетов и почти 90 вертолетов, а также 23 тыс. БПЛА .



— Украина получила на данный момент от внешних спонсоров $203 млрд, что на $30 млрд больше, чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот , так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату, — отметил министр.



Противник в значительной степени растратил резервы, «пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления» , добавил Владимир Путин. Это подтвердил министр обороны: ВСУ с 4 июня потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными, 121 самолет и 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, и более 2 тыс. бронемашин, в том числе 50 Bradley . «Видимо, поэтому мы до сих пор не видим на поле боя американские Abrams», — предположил министр.

Иностранные наемники по большей части также ликвидированы, всего их уничтожено более 5,8 тыс. : 1 427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании, уточнил Сергей Шойгу. Всего же с начала спецоперации Киев потерял более 383 тыс. человек, 14 тыс. танков и бронемашин, 8,5 тыс. орудий и реактивных систем залпового огня, более 800 самолетов и вертолетов.



— Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата , столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств, — сказал Владимир Путин.

Какие вооружения требуются РФ

Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО , уверен Сергей Шойгу. Причем, несмотря на санкции, РФ производит даже больше высокотехнологичного вооружения, чем государства Североатлантического альянса. К примеру, отечественные конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за четыре-семь месяцев вместо пяти-восьми лет , такого не было со времен Великой Отечественной войны, сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95% , сообщил Владимир Путин.



Тем не менее спецоперация выявила ряд сложностей: необходимо перестраивать систему связи, эффективнее применять современные технологии разведки , заявил президент. Особое внимание он обратил на беспилотники , о нехватке которых рассказали во время прямой линии.

— Конечно, наши известные системы «Панцири», «Буки», С-300, С-400 работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера и так далее, какие-то маленькие дрончики, которые летают, — нет , оказалось, что и это наносит ущерб, и это нельзя ни в коем случае пропускать, — подчеркнул Владимир Путин.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, дроны сейчас, по сути, начинают диктовать ситуацию на земле.

— Они стали расходным материалом, их нужны тысячи, и этим нужно заниматься , — объяснил он.



Те же высокоточные ракеты и снаряды тесно связаны с БПЛА. Они наводятся по лазерному целеуказанию, которое идет с беспилотников. «Ведь помимо FPV-дронов, которые используются как камикадзе, есть «Орланы», «Иноходцы» и множество других БПЛА — и их нужно делать больше», — отметил Владислав Шурыгин.



При этом выпуск беспилотников с февраля 2022 года вырос в 16,8 раз, танков — в 5,6 раза, боевых машин пехоты — в 3,6 раза, бронетранспортеров — в 3,5 раза . По словам министра обороны, предприятия ОПК в четыре раза нарастили свои мощности и вовсе перешли на круглосуточный режим работы. Президент добавил, что оборонщики быстрее и точнее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя, и вновь поручил ведомству проанализировать потребности бойцов на передовой.

Сергей Шойгу подчеркнул, что войска в зоне СВО обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач. « На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, ее оружие проверено в боевых условиях », — заявил он.



Во время СВО российская армия продемонстрировала возможности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.



— Мы не предполагали, что противник будет использовать граждан как щит, а города как опорные пункты , — объяснил он. — Это привело к затягиванию боевых действий. В итоге нам пришлось пересмотреть ряд подходов к ведению общевойскового боя.



Эксперт напомнил, что были созданы новые штурмовые подразделения, которые сейчас выбивают противника из городской застройки и укрепленных районов. «Запасные полки позволяют не только насытить подразделения личным составом, но и проводить ротацию на передовой, отпускать людей в отпуска, что поддерживает боевой дух на должной высоте», — отметил он.



На заседании коллегии наметили и конкретные задачи на 2024 год. Среди них — «продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим» . Кроме того, ожидается доведение числа контрактников к концу 2024-го до 745 тыс. человек. В целом все планы по комплектованию армии и флота в этом году выполнены — их численность доведена до 1,15 млн военнослужащих, однако на фоне внешних угроз численность в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн . Кроме того, более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приеме на военную службу, с начала года набрано около 490 тыс. человек по контракту и добровольцев. В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, заметил Сергей Шойгу.

Почему РФ — гарант целостности Украины

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Москва готова к переговорам по украинской проблеме, но будет делать это исходя из интересов России . При этом РФ сделала все на протяжении десятилетий, чтобы выстроить нормальные отношения с соседней страной.

— Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия . Россия, когда создавала Советский Союз передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию, — сказал он.



Президент напомнил, что свои западные территории Украина получила после Второй мировой войны, когда ей отошла часть польских земель . «Те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят — вернуть », — отметил Путин.



Но история, по его словам, все расставит на свои места. « Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять », — сказал он.

При этом президент заметил, что Запад в определенном смысле переиграл РФ в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Европейские государства и США, по сути, втянули РФ в конфликт на территории соседней страны, развязав его.

— Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили . Вот что начало происходить, — заявил глава РФ. — Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали.

Более того, Киев и его партнеры, как в итоге выяснилось, не были заинтересованы в выполнении Минских соглашений. «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей, я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», — сказал президент.