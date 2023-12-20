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В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат

The Independent: солдаты ВСУ жалуются из-за необходимости сидеть в обороне
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё больше недовольны вынужденным переходом к обороне. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила британская газета The Independent.

«С наступлением зимы они (бойцы ВСУ. — Ред.) беспокоятся, что Россия лучше подготовлена для ведения боевых действий, и разочаровываются из-за того, что снова оказались в режиме обороны в изнурительном конфликте», — говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что если раньше неудовлетворение среди украинских солдат положением ВСУ проявлялось довольно редко, то теперь оно стало распространенным и очевидным.

Как указала газета, в Киеве обострилось противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского. В эти разборки также втянут мэр Киева Виталий Кличко.

В публикации отмечается, что рядовые солдаты ВСУ всё чаще беспокоятся по поводу ошибочных решений бюрократического аппарата, от которого они зависят в вопросах снабжения.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее, 19 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства озвучил потери ВСУ, которые с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Глава Минобороны рассказал, что ВС России уничтожили более 5800 иностранных наемников, из них 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Великобритании. Также на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, проявивших особую жестокость.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери, Киев уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

14 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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