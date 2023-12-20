Белый дом выразил надежду на согласование в конгрессе помощи Киеву в январе

Белый дом надеется, что конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине как можно скорее, так как время не на стороне Вашингтона. Об этом в среду, 20 декабря, в ходе брифинга сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби выразил надежду, что конгресс уже в январе сможет согласовать дальнейшее финансирование киевского режима. По его словам, обеспечить Украину бесперебойными поставками техники является крайне важным, так как бои продолжаются.

«Время не на нашей стороне, мы хотим получить это финансирование (утвержденное конгрессом США. — Ред.) как можно скорее. Очевидно, это с наибольшей вероятностью произойдет в январе, но чем раньше, тем лучше», — заявил Кирби.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании. В тот же день эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима. В тот же день Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.