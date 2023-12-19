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Time написал об отсутствии у Запада планов передавать Киеву мощное вооружение

Time: Запад не планировал давать Киеву оружие, которое дало бы преимущество над РФ
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Фото: Global Look Press/Karolis Kavolelis
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Страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией. Об этом 19 декабря заявил эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала The Time.

«Если бы администрация [президента США Джо] Байдена и ее союзники по НАТО решительно вооружили и поддержали Украину в первые дни [конфликта], вполне возможно, что [СВО] могла бы провалиться. Но такой решительной поддержки, вероятно, никогда не будет. Наши национальные интересы недостаточно совпадали с интересами Украины», — заявил американский эксперт.

Акерман считает, что стратегия Белого дома заключается в медленном одобрении, когда ВСУ обеспечивают количеством оружия, достаточным для продолжения конфликта, однако его не хватит, чтобы достичь реальных успехов в зоне боевых действий.

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Ранее, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса сообщило, что средства минобороны США, которые идут на восполнение вооружения, которое отправили на Украину, закончатся к 30 декабря. Отмечается, что на оставшийся бюджет, который, по оценкам Пентагона, оценивается в $1,07 млрд, будет закуплено различное вооружение и оборудование. Большую часть суммы — $635 млн — потратят на закупку ракет, $210 млн — на запасные 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды М795, взрыватели, капсюли и на различный порох. Также будут и другие закупки.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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