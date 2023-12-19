Time написал об отсутствии у Запада планов передавать Киеву мощное вооружение

Страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией. Об этом 19 декабря заявил эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала The Time.

«Если бы администрация [президента США Джо] Байдена и ее союзники по НАТО решительно вооружили и поддержали Украину в первые дни [конфликта], вполне возможно, что [СВО] могла бы провалиться. Но такой решительной поддержки, вероятно, никогда не будет. Наши национальные интересы недостаточно совпадали с интересами Украины», — заявил американский эксперт.

Акерман считает, что стратегия Белого дома заключается в медленном одобрении, когда ВСУ обеспечивают количеством оружия, достаточным для продолжения конфликта, однако его не хватит, чтобы достичь реальных успехов в зоне боевых действий.

Ранее, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса сообщило, что средства минобороны США, которые идут на восполнение вооружения, которое отправили на Украину, закончатся к 30 декабря. Отмечается, что на оставшийся бюджет, который, по оценкам Пентагона, оценивается в $1,07 млрд, будет закуплено различное вооружение и оборудование. Большую часть суммы — $635 млн — потратят на закупку ракет, $210 млн — на запасные 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды М795, взрыватели, капсюли и на различный порох. Также будут и другие закупки.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.