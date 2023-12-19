Средства минобороны США для восполнения вооружений взамен отправляемых Украине закончатся 30 декабря. Об этом 18 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда членам американского конгресса.

«Пентагон заявил, что у него закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование», — говорится в публикации.

В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

Отмечается, что на оставшийся бюджет, который, по оценкам Пентагона, оценивается в $1,07 млрд, будет закуплено различное вооружение и оборудование. Большую часть суммы — $635 млн — потратят на закупку ракет, $210 млн — на запасные 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды М795, взрыватели, капсюли и на различный порох. Также будут и другие закупки.

«Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины», — подчеркнул в письме Маккорд.

В этот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку ВСУ. Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

Ранее, 17 декабря, сенатор-демократ Джо Манчин сообщил, что американские власти могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву.

Кроме того, 15 декабря, в Пентагоне указали на необходимость выбора между боеготовностью США и помощью Украине, так как вскоре средства закончатся. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, на помощь Украине отводится $4,4 млрд, а на финансирование армии США всего $1 млрд.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.