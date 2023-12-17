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В сенате США намерены ограничить число беженцев с Украины в обмен на финпомощь

Сенатор Манчин: США ограничат число беженцев в стране в обмен на помощь Украине
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией президента страны Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву, заявил 17 декабря CNN сенатор-демократ Джо Манчин.

«Я думаю, что наши переговорщики и их коллеги от республиканцев усердно работают над этим, а затем, в основном, при участии Белого дома, смогут взять границу под контроль. Это то, на что я действительно очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим какие-то подвижки на следующей неделе, и продолжим, пока не завершим этот вопрос», — сказал он.

Законодатели-республиканцы отказались поддерживать выделение дополнительной помощи Украине без включения новых положений о безопасности границ США. В случае, если конгресс не примет никаких мер к концу года, финансирование Украины закончится, уведомили законодатели администрацию Байдена.

Манчин также отметил, что палата представителей «ничего не добьется» без двухпартийного решения. По его словам, после общения с участниками переговоров с обеих сторон и представителями Белого дома, он «очень воодушевлен» и «оптимистичен».

«Они движутся в очень позитивном направлении. Они понимают, что граница нарушена, что стеклянный потолок разрушен, и мы должны остановить опасную иммиграцию, которая заполонила нашу страну со всего мира», — цитирует его The Hill.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

17 декабря советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Всеукраинского телемарафона заявил, что Киев в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года перейдет к плану «Б» и обратится к внутренним заимствованиям. Реализация запасного плана вызовет дополнительное напряжение в минфине страны, однако это поможет поддержать ситуацию в январе, заключил Устенко.

Днем ранее, 16 декабря, The Washington Post написала о том, что во время визита в Вашингтон президент Украины оказался втянутым в ожесточенные разногласия внутренней политики США. Раньше Зеленскому удавалось избегать внутриполитических споров между Демократической и Республиканской партиями, однако сейчас у Киева слишком многое стоит на кону, отметила газета.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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