Республиканцы в сенате США не поддержат запрос главы Белого дома Джо Байдена о помощи Украине без конкретных предложений о решении проблем охраны границы страны. Об этом со ссылкой на заявление лидера фракции в верхней палате американского конгресса Митч Макконнелл в среду, 6 декабря, сообщает The Guardian.

«Республиканцы пообещали заблокировать это, и у них есть достаточное количество людей для этого, заявив, что также необходимо принять закон, который будет проводить более строгую пограничную политику», — говорится в материале.

Отмечается, что на состоявшемся в этот день заседании сената по запросу администрации о помощи Украине и Израилю, Макконнелл подчеркнул, что «национальная безопасность начинается с охраны границ» и имеет явный приоритет перед выделением денег на поддержку этих стран. Он указал на то, что «ситуация на южной границе США при Байдене стала кризисом исторического масштаба».

Ожидается, что сенат в среду вечером проголосует по запросу Белого дома о выделении новых пакетов помощи Израилю и Украине. При этом для прохождения законопроекта нужно 60 голосов, которых у демократов, выступающих за поддержу, нет.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге заявил, что США в ближайшие недели исчерпают средства для поддержки Украины. Он подчеркнул, что администрация Соединенных Штатов уже использовала более 97% выделенных на финансирование киевского режима средств.

Также в среду американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Тогда же руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Вашингтон решит отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Киева в конфликте не поменяется.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.