Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым в ожесточенные разногласия внутренней политики США, сообщила 16 декабря The Washington Post (WP).

Раньше Зеленскому удавалось избегать внутриполитических споров между Демократической и Республиканской партиями, однако сейчас у Украины слишком многое стоит на кону, чтобы ее президент оставался нейтральным, отметило издание.

При этом в течение последних нескольких недель в конгрессе США шли споры о продолжении поддержки Киева. Даже республиканцы, поддерживающие Украину, готовы отложить выделение средств для решения миграционных проблем Соединенных Штатов.

«Украинский президент, актер по профессии, надеялся, что его личный визит — и его звездная сила — смогут продемонстрировать безотлагательность его просьбы и вдохновить обе партии на действия. Но противники (выделения средств. — Ред.) не сдвинулись с места», — отмечает издание.

Представитель американского конгресса на условиях анонимности рассказал WP, что к моменту прибытия в Вашингтон Зеленский казался «спокойным, собранным, но по понятным причинам, удрученным». При этом, оказавшись «прямо в центре внутренней политики», у него уже «не было обычного энтузиазма», чтобы решать внутренние проблемы США.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи. В то время как американские военные идут по поле боя, добавил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.