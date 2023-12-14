В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи

Контролирующие палату представителей республиканцы 14 декабря уходят на новогодние каникулы, оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи Украине, упрекнул законодателей координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Они отправляются домой на праздники, тогда как украинцы возвращаются на поле боя», — сказал он.

Кирби отметил, что в ходе пресс-конференции российский президент Владимир Путин указал на единственный вариант разрешения конфликта вокруг Украины — «пока Россия не достигнет своих целей». Представитель Белого дома выразил надежду, что республиканцы, которые месяцами «держат в заложниках критически важную помощь Украине», поняли смысл этого послания.

Кирби подчеркнул: помощь Киеву нужна сейчас, а не после праздничных застолий, к тому же конфликт на Украине — не зарубежная проблема и является частью американских интересов, которые следовало бы учитывать конгрессу. Он снова заявил, что российские власти якобы «бросают вызов международному порядку», над устройством которого так самоотверженно трудились США.

Палата представителей 14 декабря завершает рабочую сессию и уходит на каникулы до 9 января, сенат доработает пятницу и вернется с каникул 8 января.

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Еще 6 декабря The Guardian со ссылкой на заявление лидера фракции в верхней палате американского конгресса Митча Макконнелла сообщала о намерении законодателей сделать это. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы.

При этом 14 декабря сенатор, руководящий со стороны Демократической партии переговорами с республиканцами, Крис Мерфи, заявил, что переговоры между демократами и республиканцами в конгрессе относительно соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, близки к успешному завершению.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

В начале декабря американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.