Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Сюжет:

В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи

Кирби: республиканцы уходят на каникулы, не согласовав новую помощь Киеву
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контролирующие палату представителей республиканцы 14 декабря уходят на новогодние каникулы, оставив несогласованным запрос о новом пакете военной помощи Украине, упрекнул законодателей координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Они отправляются домой на праздники, тогда как украинцы возвращаются на поле боя», — сказал он.

Кирби отметил, что в ходе пресс-конференции российский президент Владимир Путин указал на единственный вариант разрешения конфликта вокруг Украины — «пока Россия не достигнет своих целей». Представитель Белого дома выразил надежду, что республиканцы, которые месяцами «держат в заложниках критически важную помощь Украине», поняли смысл этого послания.

Кирби подчеркнул: помощь Киеву нужна сейчас, а не после праздничных застолий, к тому же конфликт на Украине — не зарубежная проблема и является частью американских интересов, которые следовало бы учитывать конгрессу. Он снова заявил, что российские власти якобы «бросают вызов международному порядку», над устройством которого так самоотверженно трудились США.

Палата представителей 14 декабря завершает рабочую сессию и уходит на каникулы до 9 января, сенат доработает пятницу и вернется с каникул 8 января.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии — главное об отношениях с Западом, ходе СВО и экономическом положении России

Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Еще 6 декабря The Guardian со ссылкой на заявление лидера фракции в верхней палате американского конгресса Митча Макконнелла сообщала о намерении законодателей сделать это. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы.

При этом 14 декабря сенатор, руководящий со стороны Демократической партии переговорами с республиканцами, Крис Мерфи, заявил, что переговоры между демократами и республиканцами в конгрессе относительно соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, близки к успешному завершению.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

В начале декабря американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023