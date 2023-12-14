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В сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине

Сенатор Мерфи заявил о максимальном приближении к соглашению по помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicholas Pilch
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Переговоры между демократами и республиканцами в конгрессе США касательно соглашения по границе, которое позволит выделить Украине военную помощь, близки к успешному завершению. Об этом заявил сенатор, руководящий со стороны Демократической партии США переговорами с республиканцами, Крис Мерфи.

«Мы еще не достигли цели, но продолжаем двигаться в правильном направлении. И я думаю, что это еще одна причина для всех остаться в городе и сделать это. Сегодня мы ближе, чем были вчера, и нам следует закончить это до того, как мы уйдем», — передает его слова издание Politico в среду, 13 декабря.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что нет каких-либо причин, которые бы не позволяли завершить соответствующие переговоры к концу года. Мерфи отказался рассказывать какие-либо подробности того, чем занимаются в конгрессе по этому вопросу.

Однако он поделился, что совместно с независимой конгрессвумен Кирстен Синемой и сенатором-республиканцем Джеймсом Ланкфордом были проведены встречи с высшими должностными лицами администрации президента США Джо Байдена.

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Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

При этом 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине, что сейчас тормозит оппозиция из Республиканской партии, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Кроме того, 7 декабря в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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