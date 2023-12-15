В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине

Средства на поддержку Украины заканчиваются, а потому вскоре США придется выбирать между Киевом и собственной обороноспособностью. Об этом заявил на брифинге в четверг, 14 декабря, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Трансляция брифинга велась на официальной странице оборонного ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

«В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Райдера, на помощь Украине в настоящее время отводится $4,4 млрд, в то время как на обеспечение собственной армии, от которой зависит безопасность Соединенных Штатов, выделен всего $1 млрд.

Ранее, 10 декабря, в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Перед этим, 5 декабря, американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси упрекнул власти США в том, что они тратят на Украину больше денежных средств, чем на свою страну. Кроме того, он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.